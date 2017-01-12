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Hazineden otomatik katılımda "hizmet kalitesi" uyarısı:

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:43

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığınca, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılımda işveren tarafından yapılacak şirket seçiminde, çalışana sağlanan avantajların yanı sıra hizmet kalitesinin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

Müsteşarlıktan BES'e otomatik katılımda emeklilik şirketi seçimine ilişkin açıklama yapıldı.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na eklenen madde kapsamında işverenlerin çalışanlarını, Müsteşarlıkça uygun görülen emeklilik şirketlerinden birinin sunacağı emeklilik planına dahil etmekle yükümlü olduğu hatırlatılan açıklamada, bu çerçevede 18 emeklilik şirketinin emeklilik planı sunmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Sistem hakkındaki yönetmeliğe göre işverenin şirket seçiminde hizmet kalitesini ve çalışana sağlanan avantajları dikkate alması gerektiğine işaret edilerek, işverenin, şirket seçimi sebebiyle komisyon dahil hiçbir şekilde maddi menfaat sağlayamayacağı gibi şirketin de bu şekilde bir teklifte bulunamayacağının da hükme bağlandığı kaydedildi.

İşverenin, iş yerindeki çalışanlarını farklı emeklilik planlarına dahil edebileceği belirtilen açıklamada, "İşverenler, sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacaklardır. Bu kapsamda, işverenin şirket seçiminde çalışana sağlanan avantajları (plan kapsamında çalışana sunulan ek faydalar, fondan yapılan kesintiler vb.) dikkate almasının yanı sıra hizmet kalitesini de göz önünde bulundurması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Otomatik katılım kapsamında kurulacak emeklilik sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin yer aldığı, ayrıca ücret ödeme günü ve mutabakat süreci, ilgililere yapılacak iade, ödeme esasları, çalışana ait güncel verilerin tutulması ve bildirimlerin usulünün de belirlendiği vurgulandı.

- Hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlar

Açıklamada, sözleşme ile şirket seçimi ve katkı payının işveren tarafından şirkete aktarılması hariç ilgili diğer yükümlülüklerin şirketlerce yerine getirilmesinin kararlaştırılabildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda cayma, ödemeye ara verme, katkı payı oranının değiştirilmesi, ayrılma, emekli olma gibi taleplerin çalışanlarca 'işverenler yerine emeklilik şirketine bildirilmesine' ilişkin hususlar emeklilik sözleşmesinde kararlaştırılabilmektedir. Söz konusu taleplerle buna benzer taleplere ilişkin operasyonların emeklilik şirketi tarafından üstlenilip üstlenilmediği, otomatik katılım operasyonlarına ilişkin olarak emeklilik şirketi tarafından bir platform sağlanıp sağlanmadığı gibi hususların hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde işverenlerce göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. "

Açıklamada, emeklilik planı sunması uygun görülen emeklilik şirketleri de şöyle sıralandı:

"Aegon Emeklillik ve Hayat AŞ, Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ, Anadolu Hayat ve Emeklilik AŞ, Asya Emeklilik ve Hayat AŞ, Avivasa Emeklilik ve Hayat AŞ, Axa Hayat ve Emeklilik AŞ, BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ, Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ, Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ, Groupama Emeklilik AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ, NN Hayat ve Emeklilik AŞ, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ, Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ, Vakıf Emeklilik AŞ, Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ."

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