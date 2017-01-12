Yasa dışı sınır geçişleri

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ANKARA (AA) - Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 223 kişinin yakalandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün gerçekleştirilen günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 223 kişi ile Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı biçimde geçmeye çalışan beş kişi yakalandı. Ayrıca, Irak'tan Türkiye'ye 3, İran'dan Türkiye'ye yedi kişi yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken gözaltına alındı.

Ayrıca, 2 bin 967 adet cep telefonu ele geçirildi.