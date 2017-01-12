Gizemli fosil hayat ağacındaki yerini nihayet buldu

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ANKARA (AA) - Gümünüzden 500 milyon yıl önce okyanus tabanında yaşayan bir canlı, ilk fosillerinin keşfedilmesinden 175 yıl sonra canlı tasnifi içindeki yerini buldu.

Toronto Üniversitesinden araştırmacı Joseph Moysiuk'un Kanada ve ABD'de yaptığı incelemeler sonunda, yıllardır belli tür tasnifine dahil etmekte zorlanılan bir okyanus canlısının, kolsu ayaklılar grubundan bir kabuklu hayvan olduğu belirlendi.

Nesli tükenmiş bir okyanus holiti olan canlının daha önce ahtapot, istiridye ve salyangozların dahil olduğu yumuşakçalar ailesinin parçası olduğu düşünülüyordu.



Araştırması için bin 500'den fazla türe ait fosil örneğini inceleyen Moysiuk, Kanada'daki Burgess Shale adı verilen tortu sahasında bir fosil içinde korunmuş halde bulunan yumuşak doku örneği sayesinde canlının gizemini çözebildi.

Huni şeklindeki bir kabuğu ve beslenme için dokunaçları olan hayvanın, ayrıca ayak işlevi gören uzuvları olduğu keşfedildi.

Bu özelliğinin canlıyı, kabuklular ailesi içinde kolsu ayaklılar grubuna dahil ettiği belirtildi.

Araştırmanın bulguları "Nature" dergisinde yayınlandı.



