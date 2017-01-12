12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gizemli fosil hayat ağacındaki yerini nihayet buldu

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:55

ANKARA (AA) - Gümünüzden 500 milyon yıl önce okyanus tabanında yaşayan bir canlı, ilk fosillerinin keşfedilmesinden 175 yıl sonra canlı tasnifi içindeki yerini buldu.

Toronto Üniversitesinden araştırmacı Joseph Moysiuk'un Kanada ve ABD'de yaptığı incelemeler sonunda, yıllardır belli tür tasnifine dahil etmekte zorlanılan bir okyanus canlısının, kolsu ayaklılar grubundan bir kabuklu hayvan olduğu belirlendi.

Nesli tükenmiş bir okyanus holiti olan canlının daha önce ahtapot, istiridye ve salyangozların dahil olduğu yumuşakçalar ailesinin parçası olduğu düşünülüyordu.

Araştırması için bin 500'den fazla türe ait fosil örneğini inceleyen Moysiuk, Kanada'daki Burgess Shale adı verilen tortu sahasında bir fosil içinde korunmuş halde bulunan yumuşak doku örneği sayesinde canlının gizemini çözebildi.

Huni şeklindeki bir kabuğu ve beslenme için dokunaçları olan hayvanın, ayrıca ayak işlevi gören uzuvları olduğu keşfedildi.

Bu özelliğinin canlıyı, kabuklular ailesi içinde kolsu ayaklılar grubuna dahil ettiği belirtildi.

Araştırmanın bulguları "Nature" dergisinde yayınlandı.


İLGİLİ HABERLER

Terörle mücadele operasyonları
YEREL

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI
ÇSM'de &quot;Nazım&amp;Brecht Buluşması&quot; rüzgarı esecek
YEREL

ÇSM'DE "NAZIM&BRECHT BULUŞMASI" RÜZGARI ESECEK
TÜGVA tarafından &quot;Halep'te Birkaç Dakika&quot; etkinliği düzenlendi
YEREL

TÜGVA TARAFINDAN "HALEP'TE BİRKAÇ DAKİKA" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Hindistan'dan Amazon'a paspas tepkisi
YEREL

HİNDİSTAN'DAN AMAZON'A PASPAS TEPKİSİ
Yasa dışı sınır geçişleri
YEREL

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ
Ahmet Çalık Galatasaray'da
YEREL

AHMET ÇALIK GALATASARAY'DA
Hazineden otomatik katılımda &quot;hizmet kalitesi&quot; uyarısı:
YEREL

HAZİNEDEN OTOMATİK KATILIMDA "HİZMET KALİTESİ" UYARISI:
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
Rekabet Kurulu kararları
YEREL

REKABET KURULU KARARLARI
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:

9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Obamacare'in iptali için ilk adım
YEREL

OBAMACARE'İN İPTALİ İÇİN İLK ADIM
Tüfenkci AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
YEREL

TÜFENKCİ AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU: (3)
TİKA'dan Eritre'ye elektronik ekipman desteği
YEREL

TİKA'DAN ERİTRE'YE ELEKTRONİK EKİPMAN DESTEĞİ

&quot;Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar&quot;
YEREL

"ENGELSİZ SAĞLIK TURİZMİ İLE YENİ HAYATLAR"
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
YEREL

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI
Voleybol: 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası
YEREL

VOLEYBOL: 18 YAŞ ALTI BAYANLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI
Coen kardeşler TV dizisi çekmeye hazırlanıyor
YEREL

COEN KARDEŞLER TV DİZİSİ ÇEKMEYE HAZIRLANIYOR

Uyuşturucuyla mücadele operasyonları
YEREL

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE OPERASYONLARI
&quot;Haleplileri Görmezden Gelmeyin&quot; kampanyası
YEREL

"HALEPLİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN" KAMPANYASI

Tüfenkci AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)
YEREL

TÜFENKCİ AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU: (2)
Gençler, 15 Temmuz'u unutmayacak
YEREL

GENÇLER, 15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAK
TZOB Genel Başkanı Bayraktar:
YEREL

TZOB GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR:
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı
YEREL

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI