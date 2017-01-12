Öğrencilerden El Bab'daki Türk askerine destek

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, Suriye'nin El Bab bölgesindeki Türk askerlerine moral amacıyla mektup ve lokum gönderdi.

Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilicioğlu, Kalealtı İlkokulu önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kahramanca savaşan askerleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Ülkenin 15 Temmuz'dan sonra ciddi sıkıntılar geçirdiğini ifade eden Bilicioğlu, "İnşallah bu sıkıntılar bertaraf edildi. Biz 15 Temmuz'dan sonra kıyama kalktık ve kıyamda durmaya devam ediyoruz. Bu da bunun bir göstergesi. Safranbolu'da bizlerin de yüreklerinin onlarla aynı anda attığını gösteren küçük ama anlamlı bir örnek oldu." diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Ali Çavdar da askerlerin çocukların okullarında rahat okuyabilmeleri, esnafın rahat çalışabilmesi, Türkiye insanının mutlu ve refah içerisinde yaşaması için canlarını feda ettiğini belirtti.

El Bab'da DEAŞ'a karşı savaşan kahraman askerlere küçük de olsa moral vermek için Safranbolu'nun yerel ürünlerinden olan hediye paketleri hazırladıklarını anlatan Çavdar, şöyle konuştu:

"Bu proje kesinlikle yardım projesi değildir. Çünkü devletimiz oradaki askerlerimizin her türlü ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Bizim amacımız oradaki askerlerimizin çocuklarımızın yazdığı mektuplarla moral bulması, yöresel ürünlerimizle kendilerini memleketlerinde hissetmeleri, morallerini yükseltmeleri için bir projedir."

Törende 3. sınıf öğrencisi Egemen Boyacıoğlu da askerlere yazdığı mektubu okudu.

Daha sonra içerisinde lokum ve öğrencilerin yazdığı mektupların bulunduğu koliler kargo aracına yüklenerek, El Bab'daki Türk askerlerine ulaştırılmak üzere gönderildi.