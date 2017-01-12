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1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:01
1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı, 17 ülkeden 77 sanatçının katılımıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, coğrafi konumu, iklimi, insanı ve tarımıyla Yaşar Kemal ve Orhan Kemal'in eserlerine konu olan Adana'nın, Arif Nihat Asya ile de milli bağımsızlık mücadelesinin zeminini hazırlayan kent olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Çukurova'nın Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Sözlü, 17 ülkeden gelen 77 ressamı ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Etkinliğin yeni bir geleneğin başlangıcı olduğunu, aynı zamanda tarihi bir nitelik taşıdığını aktaran Sözlü, şunları söyledi:

"Bu çalıştayda, Çukurova'nın doğal güzellikleri resmedilerek Adana'nın uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlanacak. Çalıştay kapsamında Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna Hersek, Dağıstan, Hırvatistan, İran, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Özbekistan, Sırbistan ve Tacikistan’dan gelen Türk dünyasının kıymetli sanatçıları bizlerin günlük hayatın koşuşturması esnasında fark edemediğimiz kentin doğal güzelliklerini tuvale yansıtacaklar. Türk dünyasının Adana'yı resmedeceği, Türkiye için bir örnek olacak bu çalıştayın sanata, estetiğine katkı sunmasını temenni ediyor, Türkiye ile Türk dünyası ilişkilerinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını diliyorum."

Çalıştayın küratörü Doç. Dr. Birsen Çeken de çalıştayın Türkiye, Türk dünyası ve sanat camiası için hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Çalıştaya davet üzerine 17 ülkeden 77 sanatçının katılıyor. Sanatçılar, 15 Ocak Pazar gününden itibaren tarihi Kız Lisesi binasında performans ortaya koyacaklar. Adana halkı sanatçıların çalışmalarını canlı izleyebilecekler. Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz çalıştayın Adanamıza ve ülkemize sanat adına çok şeyler katacağına inanıyorum."

Çalıştay kapsamında kentin tarihi, doğal ve kültürel yerlerini gezecek olan sanatçılar, 15 Ocak Pazar gününden itibaren tarihi Kız Lisesi'nde gezip gördükleri yerleri tuvallere resmedecek.

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