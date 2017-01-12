TÜGVA tarafından "Halep'te Birkaç Dakika" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Keçiören Şubesince, Suriye'deki iç savaşa dikkat çekmek amacıyla "Halep'te Birkaç Dakika" etkinliği düzenlendi.

Keçiören Belediyesi önündeki alanda toplanan TÜGVA üyesi bir grup, "Halep'te Birkaç Dakika" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Suriye'de yaşanan iç savaştaki tahribatı gözler önüne sermek için temsili ev yaptı ve iç duvarlarına iç savaşta yaşananların anlatıldığı fotoğraflar astı, bazı ev eşyaları koydu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, burada yaptığı konuşmada, "Keçiören'de, Suriye ve Irak'tan gelen Türkmen kardeşlerimiz var. Hepsine sahip çıkmaya ve ulaşmaya dikkat ediyoruz. Ancak sınırın ötesinde de insanlar dramın içerisindeler. Sınırın ötesindeki dram birkaç dakika da olsa yaşatılmaya ve vatandaşlarımızın ilgisine sunulmaya çalışıldı." dedi.

Türkiye'de, Halep'teki halkın kendileriyle aynı şartlar içerisinde yaşadıklarını zanneden insanların olduğunu dile getiren Ak, eylem için hazırlanan Halep evini işaret ederek, "Böyle bir evin kıymeti var. Böyle bir eve giden yardım malzemelerinin ne işe yaradığını halkımız görsün istiyoruz. Bir gıda paketinin, sobanın, şiltenin ve battaniyenin bizzat bu şartlarda ne anlama geldiğini halkımızın anlaması için bu kampanya yapıldı." diye konuştu.

TÜGVA Keçiören Şube Başkanı Yusuf İslam Ak ise savaştan kaçan Suriyelilerin karşılaştığı birincil problemin geçimlerini temin etmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"O coğrafyanın şartlarını, karşılaşılan zorlukları resmedebilmek adına, oraların imkanlarını kendi insanlarımıza daha net aktarabilmek için küçük bir Halep evi inşa ettik. Bu projeyle, ülkemize sığınmış olan ve dönecekleri günün hayaliyle yaşayan Suriyeliler'in ne şartlarda buraya geldiklerini ve döndüklerinde kendilerini neyin beklediğini canlandırmak istedik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Ak, TÜGVA üyeleri ve çok sayıda vatandaş Halep evini gezdi.