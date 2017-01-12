Adana'da öğrencilere kar süprizi

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ADANA (AA) - Adana'da Aladağ Belediyesi ekipleri, çocukların eğlenmesi amacıyla Toros Dağları'ndan yükledikleri karı, kamyonlarla il merkezindeki bir okulun bahçesine getirdi.

Belediye ekipleri, Toros Dağları'ndan kamyonlara yükledikleri karı, merkez Çukurova ilçesindeki Kenan Çetinel İlkokulunun bahçesine döktü. Okulda kartopu oynama fırsatı bulan öğrenciler, eğlenceli dakikalar yaşadı.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul yöneticilerinden kendilerine, okulun bahçesine kar taşınması yönünde talep geldiğini söyledi.

Çocukların eğlenmesi amacıyla yapılan bu etkinlik için ilçeden 3 kamyonla kar taşıdıklarını belirten Akgedik, şunları kaydetti:

"Biz Aladağ'da karın çilesini çekiyoruz ama Adana kent merkezindeki çocuklar için kar bir eğlence. Biz de çocuklarımızın kar görmesi ve eğlenmesi için bu işe imza attık. Belki bu okuldaki çoğu çocuk hayatlarında ilk defa kar görüyor. O anı yaşatmakta payımız olduğu için mutluyuz. Çocukların bu mutluluğuna şahit olmak çok güzeldi."

Akgedik, çok sayıda okuldan bu yönde talep aldıklarını sözlerine ekledi.