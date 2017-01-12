Suriyeli öğrencilere yardım

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından temin edilen kırtasiye malzemeleri, Ensar Toplum Merkezinde eğitim gören Suriyeli çocuklara hediye edildi.

Merkezin müdürü Salih Açıkgöz, yaptığı açıklamada, merkezde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, merkezlerinde öğrenim gören Suriyeli çocuklara yönelik yardımların sürdüğünü belirtti.

Suriyeli çocuklara 500 çanta, bin defter ve 2 bin kalemin verildiğini ifade eden Açıkgöz, "Mayıs ayından bu yana yaptığımız yardımlar halen artarak sürüyor." dedi.

Suriyeli öğrencilerden Sara Hanna ise kendisine yapılan yardımlardan dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Çanta ve diğer malzemeler için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Suriyeli öğrencilerden Ahmet Dakne de daha önce çantası bulunmadığını, yapılan yardımla çanta sahibi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Göçmen İşleri Şube Müdürü Önder Yalçın tarafından öğrencilere çantaları teslim edildi.