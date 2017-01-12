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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:28

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

Bir seyahat firmasına ait Hakkı Çoban (58) idaresindeki 42 BHB 03 plakalı otobüs, Bilecik-Kütahya karayolu Bozüyük Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otobüste bulunan 32 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır Fahrettin Uzan ve Mehmet Ecir, Eskişehir Devlet Hastanesine, Mualla Özbayat ise Konya'ya sevk edildi.

Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelerde tedavileri tamamlanan 29 kişi taburcu edildi.

Yaralılardan Ramazan Boz, AA muhabirine, kazanın olduğu yerde keskin bir virajın bulunduğunu belirterek, ''Otobüs virajı alamadı. Orada daha önce de devrilmiş araçların malzemeleri vardı. Biz o malzemelerin üzerine savrulduk." dedi.

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