Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer

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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Göztepe'den Mehmet Erdem Uğurlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıda daha güçlü bir ekip olabilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda sol kanatta görev yapan Mehmet Erdem Uğurlu ile temasa geçtiklerini ifade eden Açıkgöz, "Oyuncu ve kulübü Göztepe ile anlaşmaya vardık. Uğurlu, sezon sonuna kadar kulübümüzün başarısı için çaba gösterecek." diye konuştu.

Açıkgöz, 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladıklarını sözlerine ekledi.



