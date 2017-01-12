"GAP'ın merkezi"nde zeytin atağı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hayata geçirilen Sosyal Koruma Amaçlı Tarım Projesi kapsamında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Bankası ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı iş birliğinde, 5 bin hektar araziye bir milyon zeytin fidanı dikilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Güngör Azim Tuna, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bekir Sıtkı Özbek, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Çakmaklı, FAO ve Dünya Bankası yetkililerinin katılımıyla 50 milyon dolar hibe destekli "Sosyal Koruma Amaçlı Tarım Projesi" kapsamında toplantı düzenlendi.

Toplantıda, proje kapsamında Tek Tek Dağları Milli Parkı dışında kalan 5 bin hektarlık araziye bir milyon zeytin fidanı dikilmesi kararlaştırıldı.

Vali Tuna, toplantıda yaptığı konuşmada, proje için Şanlıurfa'nın seçilmesinin önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin önemli bir medeniyet beşiği özelliğini taşıdığını ifade eden Tuna, şunları kaydetti:

"Şu anda Suriye'deki savaştan dolayı 500 bini aşkın Suriyeli kardeşimizi barındırıyoruz. İnsani yardımlar bir yere kadar yeterli oluyor. Bir taraftan da hayat devam ediyor. Kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için sivil toplum kuruluşları ve yabancı yardım kuruluşlarının destekleriyle zaman zaman bazı faaliyetler yapılıyor. Bu vesileyle 3 yıllık bir proje kapsamında birçok kişiye de yeni istihdam kapıları açılacak. Şanlıurfa potansiyeli yüksek bir il. Sulama alanları her geçen gün artıyor. Bu projeyi, ilimizin hem maddi hem de manevi anlamda kalkınmasına destek olacak bir çalışma olarak görüyorum. Projeyi farklı insanların bir arada çalışması, gelecek nesillerin barış içerisinde yaşamasına katkı verecek önemli bir unsur olarak görüyorum."

Dünya Bankası ve FAO yetkilileri de Tuna'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.