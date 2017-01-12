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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'da otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:46
Manisa'da otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, üst geçitten demiryoluna düşen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 AT 595 plakalı otomobil, Sancaklı Bozköy mevkisindeki üst geçitten demiryoluna düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tamer Köşklüler'in (49) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Celal Öztürk (27) ise Manisa Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından İzmir'e sevk edildi.

- Hastane önünde kavga

Bu arada Öztürk'ün, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevki sırasında, yaralı yakınlarıyla jandarma ekipleri arasında "ifade alma işlemi" nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, 13 kişi gözaltına alındı.



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