Başkentte sigara kaçakçılığıyla mücadele

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ANKARA (AA) - Ankara Valiliğince sigara kaçakçılarına yönelik aralık ayındaki denetimlerde, 218 bin 255 paket kaçak sigara ve 15 bin 274 paket kaçak sarma sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele amacıyla Valilik koordinasyonunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü, belediye zabıtası, vergi dairesi ve Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, söz konusu mamullerin vatandaşlara satışı için kullanılan büfe, bakkal, seyyar tezgah gibi yerlerde 1-31 Aralık 2016 tarihleri arasında denetlemelerde bulundu.

Denetlemelerde 6 bin 689 kişi ve 3 bin 68 araç kontrol edilirken 220 iş yeri, 151 şüpheli ve 10 araç hakkında işlem yapıldı. İş yerlerine ve kişilere toplam 155 bin 993 lira cezai işlem uygulandı.

Denetlenen 100 iş yerinde kaçak sigara bulundurulduğu tespit edildi. İş yerlerine yönelik aramalarda kaçak sigara bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekiplerce, 218 bin 255 paket kaçak sigara, 15 bin 274 paket kaçak sarma sigara, 146,5 kilogram tütün, 698 kilogram nargile melası, 9 bin 485 puro, 936 paket pipo tütünü ve 5 bin 400 makaron ele geçirildi.

Öte yandan, Ankara Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüklerince 153 mükellef veya iş yeri ile 37 bin 85 ürün denetlendi.