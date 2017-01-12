Karabük merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerden oluşan 12 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında Karabük, İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Adıyaman, Balıkesir ve Kocaeli'de operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 7'si daha önce görevinden uzaklaştırılmış, 5'i de muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerden oluşan M.T, B.B, A.D, M.E.Ç, A.K, M,Ç, L.Ö, N.Y, T.S, H.B, M.K. ve B.U. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.