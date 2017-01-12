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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da olumsuz hava şartları tavuk çiftliklerini vurdu

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:50

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kar ve sağanak nedeniyle tavuk çiftliklerinin çatıları çöktü, 80 bin tavuk ile 5 bin civciv telef oldu.

Alınan bilgiye göre, son günlerde etkili olan kar ve sağanak nedeniyle Büyükyanık, Ziahmet, Turnalı ve Yeşilova mahallelerinde faaliyet gösteren 24 tavuk çiftliğinin çatısı çöktü, 6 büyükbaş ahırı zarar gördü.

İlçe jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, çatısı çöken 24 tavuk çiftliğinde 80 bin tavuk ile 5 bin civcivin telef olduğu belirlendi. Zararın yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi.

Tavuk üreticisi Sami Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı kar yağışından dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Son 30 yıldan bu yana böyle kar yağışı görmediğini ifade eden Dal, "Yaklaşık 32 bin hayvan telef oldu. Çatılar göçtü, duvarlar yıkıldı. Ekipmanlar zarar gördü. Çevredeki birçok köyde de aynı durum yaşandı. Yetkililerden ne yapmamız gerektiğine dair yol göstermelerini, yardım etmelerini bekliyoruz. Bu yükün altından tek başımıza kalkamayacağımızı düşünüyorum. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Dal ayrıca, çökme olaylarından sağ kurtulan civcivlerin 3 günden bu yana sağlıklı beslenemediğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer mahallelerde oluşan zararların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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