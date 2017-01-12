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ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) sanayici KOBİ'lere desteğinin önemli olduğunu belirterek, "DMO yeni politikalarında KOBİ’leri desteklemek ve yerli alımları daha da kolaylaştırmak ve artırmak için çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Bu poltikalarını destekliyoruz" ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda ile DMO iş birliğinde "DMO Sektör Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, DMO Genel Müdürü Levent Şahin ile çok sayıda sanayici katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Özdebir, Türkiye'nin her geçen gün zenginleştiğini ve teknolojinin gelişmesiyle beraber ihtiyaçların çeşitlendiğini ve farklı ürünlere gereksinim duyulduğunu bildirdi.

Özdebir, ürünlerin tüketim hızlarının da son derece arttığına dikkati çekerek, gerek ihtiyaçları karşılayamaması gerekse yerine yüksek fonksiyonel ürünlerin gelmesiyle beraber ürünlerin ömürlerinin de azalmaya başladığını bunun da pazarda genişlemeyi beraberinde getirdiğini kaydetti.

DMO'nun son günlerde özellikle portföyünü, ürün gamını genişletmek için ciddi çalışmalar yaptığını ifade eden Özdebir, "Birçok ürünü hala ülkemizde üretemiyoruz, onları mecburen dışarıdan almak durumundayız. DMO yeni açıklamış olduğu politikalarında KOBİ’leri özellikle desteklemek ve yerli alımları daha kolaylaştırmak ve daha artırmak için çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Başbakan'ımızın da direktifleri var. Bu anlamda olumlu bir çalışma içerisindeler. Biz de bu politikaları destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DMO Genel Müdürü Şahin ise yerli üreticilerin sistemden yararlanmalarının teşvik edilmesi amacıyla birtakım düzenlemeler yapıldığını belirterek, bu toplantıların esas çıkış noktasının KOBİ’leri sisteme çekebilmek olduğunu vurguladı.