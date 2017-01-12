Bursa'da kültür sanat

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BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "80 Günde Devr-i Alem", "Karıncalar" ve "Bana Mastikayı Çalsana" oyunlarını beğeniye sunacak.

Jules Verne'nin yazdığı, Mark Brown'un oyunlaştırdığı, Başak Kocaoğlu'nun çevirdiği "80 Günde Devr-i Alem"i, Ömer Naci Topçu yönetiyor. Oyunun dekoru Özlem Karabay, giysi tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı da Yakup Çartık'a ait.

Serdar Seçkin, Cem Arabacıoğlu, Acan Ağır Aksoy, Salih Cem Şener, Nergiz Acar, Oğuzhan Erdoğan ve Yasemin Çitak'ın rol aldığı oyunda, Londra'da dikkatleri her zaman üzerinde tutan Bay Phileas Fogg'un, 1872'de dünyanın çevresini 80 günde dolaşabileceğine dair iddiaya tutuşması ve sonrasında başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde (AVP) bugün ve yarın 20.00, 14 Ocak Cumartesi günü 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

John Steinbeck ile Boris Vian'ın yazdığı, Ülkü Tamer'in çevirdiği ve Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı "Karıncalar"ı Halil Akarsu yönetiyor. Oyunun dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını Ali Karaman yapıyor.

Kamil Korunan, Cansu Yılmaz, Salih Salcan ve Ali Bircan Teke'nin rol aldığı oyunda, hiç bilmediği topraklara, tanımadığı insanları öldürmeye giden ve savaşın tam ortasında çırpınışlarının son bulmasını bekleyen bir askerin durumu izleyiciye aktarılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 14 Ocak Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Murat Atak'ın yönettiği "Bana Mastikayı Çalsana" oyununun dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Funda Çebi, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait.

Hafize Gün, Berrin Kulya Balkanlar, Ecehan Şarman Çetinkaya ve Yener Sezgin'in de rol aldığı oyunda, İzmir İkiçeşmelik'te oturan ve büyüyünce Romanlar gibi yaşamanın hayalini kuran küçük Yeşim'in, 12 Eylül döneminde karşılaştığı zorluklar konu ediliyor.



Oyun, AVP Sahnesi'nde 17 ve 18 Ocak saat 20.00'de sahneye konulacak.