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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri) Parlamentoda çalışmaları ...

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri) Parlamentoda çalışmaları engellemek, çalışmaların sürecini uzatmak, bunlar hiçbir şey kazandırmıyor. Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, 15 gün değil de bir ay ama parlamentodan bu ben inanıyorum ki çıkıp milletin önüne gidecektir. Eğer millete saygınız varsa, eğer milletin iradesine inanıyorsanız, eğer Gazi Mustafa Kemal'in 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine inanıyorsanız, o zaman bir an önce bırakın müzakereler bitsin ve milletin önüne gitsin, millet ne karar veriyorsa bu karara hep birlikte biz de eyvallah diyelim."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz, döviz almak yerine satarak, 15 Temmuz'un ertesi günü başlatılan ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını ben milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPILAN SPEKÜLASYONLARIN DERİNLİĞİNİN OLMADIĞI, ÇOK KÜÇÜK RAKAMLARLA VE DAHA ZİYADE KAĞIT ÜZERİNDE İŞLEMLERLE KURLARIN YÜKSELTİLDİĞİ ORTADADIR. MİLLETİMİZ, DÖVİZ ALMAK YERİNE SATARAK, 15 TEMMUZ'UN ERTESİ GÜNÜ BAŞLATILAN İLK DALGA SALDIRININ ÖNÜNÜ KESMİŞTİ. BUNUN DEVAMINI BEN MİLLETİMDEN RİCA EDİYORUM. BUGÜN AYNI TUTUMU SÜRDÜRMELİYİZ. MERKEZ BANKAMIZ VE TÜM BANKALARIMIZ DA BU OYUNU BOZMAYA YÖNELİK BİR POZİSYON ALMALIDIR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı. Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan iki lider, soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ. GÖRÜŞMEDE, İKİLİ İLİŞKİLER VE SURİYE MESELESİ ELE ALINDI. SURİYE'DE ATEŞKESİN ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ MESELELERİ KONUŞAN İKİ LİDER, SORUNA SİYASİ ÇÖZÜM BULMA ÇERÇEVESİNDE ASTANA SÜRECİ HAKKINDA DA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İş dünyamıza yaptığım çağrıyı tekrarlamak istiyorum; gün yatırım yapma, üretim yapma, istihdamı artırma, duran çarkları çalıştırma, çalışanları hızlandırma günüdür. Eğer bugün bu riski almazsanız yarın riske atacak hiçbir şeyiniz kalmayabilir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "İŞ DÜNYAMIZA YAPTIĞIM ÇAĞRIYI TEKRARLAMAK İSTİYORUM; GÜN YATIRIM YAPMA, ÜRETİM YAPMA, İSTİHDAMI ARTIRMA, DURAN ÇARKLARI ÇALIŞTIRMA, ÇALIŞANLARI HIZLANDIRMA GÜNÜDÜR. EĞER BUGÜN BU RİSKİ ALMAZSANIZ YARIN RİSKE ATACAK HİÇBİR ŞEYİNİZ KALMAYABİLİR."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıların bir de ekonomik boyutu olduğunu artık herkes görüyor, biliyor. Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. Amaç, Türkiye'ye diz çöktürmek, Türkiye'yi teslim almak, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Bunun için döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TÜRKİYE'NİN MARUZ KALDIĞI SALDIRILARIN BİR DE EKONOMİK BOYUTU OLDUĞUNU ARTIK HERKES GÖRÜYOR, BİLİYOR. ELİNDE SİLAHI, BOMBASI OLAN TERÖRİSTLE ELİNDE DOLARI, AVROSU, FAİZİ OLAN TERÖRİST ARASINDA AMAÇ BAKIMINDAN HİÇBİR FARK YOKTUR. AMAÇ, TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRMEK, TÜRKİYE'Yİ TESLİM ALMAK, TÜRKİYE'Yİ HEDEFLERİNDEN UZAKLAŞTIRMAKTIR. BUNUN İÇİN DÖVİZ KURUNU BİR SİLAH GİBİ KULLANIYORLAR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Eğer bu kadar zamandır demokrasiyle, laiklikle, hayat biçimleriyle bir sorunumuz olmamışsa bundan sonra niye olsun? Üstelik bu makamda oturan eski cumhurbaşkanları gibi sırtında yumurta küfesi taşımayan birisi de değilim. Hep o yumurta küfesiyle yürüdüm ki bir tane yumurtayı kırmayayım. Çok dikkat ettim.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "EĞER BU KADAR ZAMANDIR DEMOKRASİYLE, LAİKLİKLE, HAYAT BİÇİMLERİYLE BİR SORUNUMUZ OLMAMIŞSA BUNDAN SONRA NİYE OLSUN? ÜSTELİK BU MAKAMDA OTURAN ESKİ CUMHURBAŞKANLARI GİBİ SIRTINDA YUMURTA KÜFESİ TAŞIMAYAN BİRİSİ DE DEĞİLİM. HEP O YUMURTA KÜFESİYLE YÜRÜDÜM Kİ BİR TANE YUMURTAYI KIRMAYAYIM. ÇOK DİKKAT ETTİM."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Biz dertliyiz, bizim acımız var. Ama onlar hala 'yaşam tarzı' diyor. Ne yaşam tarzı ya? Neye bir yasak getirildi? 14 yıl oldu. 2,5 yıldır Cumhurbaşkanıyım ondan önce Başbakandım. Biz nerede, kime ne yasak getirdik, söylesinler bakalım. Bu devletin anayasasına, yasalarına ters düşen bir şey olmadıktan sonra bu ülkede herkes inandığını inandığı gibi yaşamıştır, düşündüğünü düşündüğü gibi yazmıştır, çizmiştir, konuşmuştur ve her türlü özgürlük Batı'da olmadığı kadarıyla burada vardır. Kimse kusura bakmasın, bizleri enayi yerine koymasın. Biz kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BİZ DERTLİYİZ, BİZİM ACIMIZ VAR. AMA ONLAR HALA 'YAŞAM TARZI' DİYOR. NE YAŞAM TARZI YA? NEYE BİR YASAK GETİRİLDİ? 14 YIL OLDU. 2,5 YILDIR CUMHURBAŞKANIYIM ONDAN ÖNCE BAŞBAKANDIM. BİZ NEREDE, KİME NE YASAK GETİRDİK, SÖYLESİNLER BAKALIM. BU DEVLETİN ANAYASASINA, YASALARINA TERS DÜŞEN BİR ŞEY OLMADIKTAN SONRA BU ÜLKEDE HERKES İNANDIĞINI İNANDIĞI GİBİ YAŞAMIŞTIR, DÜŞÜNDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜĞÜ GİBİ YAZMIŞTIR, ÇİZMİŞTİR, KONUŞMUŞTUR VE HER TÜRLÜ ÖZGÜRLÜK BATI'DA OLMADIĞI KADARIYLA BURADA VARDIR. KİMSE KUSURA BAKMASIN, BİZLERİ ENAYİ YERİNE KOYMASIN. BİZ KİMİN NE OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORUZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bu ülkede en başta şahsım olmak üzere ve dikkat edin tartışmalara, tartışmalar hep bu kardeşinizin üzerinden götürülüyor. Benim şahsımla bu işin alakası yok ki. Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılıyor, olay bu. Yani yapılacak ilerideki bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kim seçime girer, kim kazanır, kim öle, kim kala...&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BU ÜLKEDE EN BAŞTA ŞAHSIM OLMAK ÜZERE VE DİKKAT EDİN TARTIŞMALARA, TARTIŞMALAR HEP BU KARDEŞİNİZİN ÜZERİNDEN GÖTÜRÜLÜYOR. BENİM ŞAHSIMLA BU İŞİN ALAKASI YOK Kİ. TÜRKİYE'DE BİR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIYOR, OLAY BU. YANİ YAPILACAK İLERİDEKİ BİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİM SEÇİME GİRER, KİM KAZANIR, KİM ÖLE, KİM KALA..."

ATO yönetiminden Kalkınma Bakanı Elvan'a ziyaret
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ATO YÖNETİMİNDEN KALKINMA BAKANI ELVAN'A ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bölücü terör örgütü, milli birliğimizle birlikte bayrağımızı, vatanımızı, devletimizi de hedef aldı. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimindeki öncelikli hedefi, devletimizi ele geçirmekti. 15 Temmuz'da ise çıtayı yükseltip tıpkı PKK gibi bu dört sütunun hepsine birden saldırdılar. DEAŞ derseniz, istismar ettiği kavramlar kimseyi aldatmasın. En başından beri bu toprakların, bu milletin, İslam'ın ruhuna, özüne, varlığına düşmanlık üzerine kurulu bir örgüttür bu örgüt. DEAŞ bize İslam'ı anlatmasın, bu millet İslam ile yoğrularak ayağa kalkmıştır.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ, MİLLİ BİRLİĞİMİZLE BİRLİKTE BAYRAĞIMIZI, VATANIMIZI, DEVLETİMİZİ DE HEDEF ALDI. FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK DARBE GİRİŞİMİNDEKİ ÖNCELİKLİ HEDEFİ, DEVLETİMİZİ ELE GEÇİRMEKTİ. 15 TEMMUZ'DA İSE ÇITAYI YÜKSELTİP TIPKI PKK GİBİ BU DÖRT SÜTUNUN HEPSİNE BİRDEN SALDIRDILAR. DEAŞ DERSENİZ, İSTİSMAR ETTİĞİ KAVRAMLAR KİMSEYİ ALDATMASIN. EN BAŞINDAN BERİ BU TOPRAKLARIN, BU MİLLETİN, İSLAM'IN RUHUNA, ÖZÜNE, VARLIĞINA DÜŞMANLIK ÜZERİNE KURULU BİR ÖRGÜTTÜR BU ÖRGÜT. DEAŞ BİZE İSLAM'I ANLATMASIN, BU MİLLET İSLAM İLE YOĞRULARAK AYAĞA KALKMIŞTIR."

Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bu ülkede kim rejim tartışması açıyorsa biliniz ki bunların derdi rejim değil, başka bir şeydir. Türkiye'de böyle bir mesele olmadığını herkes gibi onlar da gayet iyi biliyor. Sadece toplumun bir kesiminde bu konuda var olan hassasiyeti istismar ederek asli görevlerindeki ihmallerinin, yani siyasi muhalefet eksikliğinin üzerini örtmeye çalışıyorlar.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BU ÜLKEDE KİM REJİM TARTIŞMASI AÇIYORSA BİLİNİZ Kİ BUNLARIN DERDİ REJİM DEĞİL, BAŞKA BİR ŞEYDİR. TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR MESELE OLMADIĞINI HERKES GİBİ ONLAR DA GAYET İYİ BİLİYOR. SADECE TOPLUMUN BİR KESİMİNDE BU KONUDA VAR OLAN HASSASİYETİ İSTİSMAR EDEREK ASLİ GÖREVLERİNDEKİ İHMALLERİNİN, YANİ SİYASİ MUHALEFET EKSİKLİĞİNİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri) Dünya değişirken, bölgemiz değişirken, Türkiye değişirken 'Biz hiçbir şeye dokundurtmayız, her şey olduğu gibi kalsın' demek, bağnazlığın dik alasıdır.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ) DÜNYA DEĞİŞİRKEN, BÖLGEMİZ DEĞİŞİRKEN, TÜRKİYE DEĞİŞİRKEN 'BİZ HİÇBİR ŞEYE DOKUNDURTMAYIZ, HER ŞEY OLDUĞU GİBİ KALSIN' DEMEK, BAĞNAZLIĞIN DİK ALASIDIR."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Anayasa değişikliği çalışmalarında yaşanan tabloyu görüyorsunuz değil mi? Eğer egemenlik kayıtsız şartsız milletinse Meclis'in çalışma şekli, üslubu bellidir. Gelirsin söyleyeceklerini o kürsüde söylersin, ondan sonra da yerine oturursun. O kürsü yıkmak için oraya konmadı. O kürsü sadece söylenecek veya söyleyecek sözü olanlar için oraya konuldu.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARINDA YAŞANAN TABLOYU GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ? EĞER EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNSE MECLİS'İN ÇALIŞMA ŞEKLİ, ÜSLUBU BELLİDİR. GELİRSİN SÖYLEYECEKLERİNİ O KÜRSÜDE SÖYLERSİN, ONDAN SONRA DA YERİNE OTURURSUN. O KÜRSÜ YIKMAK İÇİN ORAYA KONMADI. O KÜRSÜ SADECE SÖYLENECEK VEYA SÖYLEYECEK SÖZÜ OLANLAR İÇİN ORAYA KONULDU."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Geldiğimiz noktada artık hiç değilse kartların açık oynanmasını umuyoruz. Kimsenin PYD için 'Bunların PKK ile ilgisi yok' diyecek hali kalmadı. Çünkü bizzat NATO destekli yayınlarda bu ilişki, bu bağ tüm delilleriyle ortaya çıktı. Kimsenin 'Bizim tek önceliğimiz ve amacımız DEAŞ ile mücadeledir' diyecek durumu da kalmadı. Çünkü Türkiye'nin El Bab operasyonu karşısında sergilenen tavır böyle bir hassasiyetin olmadığını gösterdi.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GELDİĞİMİZ NOKTADA ARTIK HİÇ DEĞİLSE KARTLARIN AÇIK OYNANMASINI UMUYORUZ. KİMSENİN PYD İÇİN 'BUNLARIN PKK İLE İLGİSİ YOK' DİYECEK HALİ KALMADI. ÇÜNKÜ BİZZAT NATO DESTEKLİ YAYINLARDA BU İLİŞKİ, BU BAĞ TÜM DELİLLERİYLE ORTAYA ÇIKTI. KİMSENİN 'BİZİM TEK ÖNCELİĞİMİZ VE AMACIMIZ DEAŞ İLE MÜCADELEDİR' DİYECEK DURUMU DA KALMADI. ÇÜNKÜ TÜRKİYE'NİN EL BAB OPERASYONU KARŞISINDA SERGİLENEN TAVIR BÖYLE BİR HASSASİYETİN OLMADIĞINI GÖSTERDİ."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bu örgütün (FETÖ) Türkiye'de yaşanan darbe girişimindeki rolüne tereddütle yaklaşanlar, Rusya Federasyonu Büyükelçisi'ne yapılan suikastin ardından herhalde ikna olmuşlardır diye düşünüyorum.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BU ÖRGÜTÜN (FETÖ) TÜRKİYE'DE YAŞANAN DARBE GİRİŞİMİNDEKİ ROLÜNE TEREDDÜTLE YAKLAŞANLAR, RUSYA FEDERASYONU BÜYÜKELÇİSİ'NE YAPILAN SUİKASTİN ARDINDAN HERHALDE İKNA OLMUŞLARDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM."
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