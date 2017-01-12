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Fırat Kalkanı Harekatı

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:02
Fırat Kalkanı Harekatı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Fırat Kalkanı Harekatı başladığından bu yana 73 Türk askerinin Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Gür, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı 24 Ağustos 2016'dan beri yaralı 82 askerin, hastanelerine getirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Gür, şunları kaydetti:

"Bu askerlerimizden 73'ü başarılı bir şekilde tedavi edilerek taburcu edildi. 3 askerimiz ise daha gelişmiş tekniklerle tedavi edilmek üzere GATA'ya sevk edildi. 4 askerimizin tedavisiyse hastanemizde büyük bir özenle devam ediyor. Maalesef, ağır yaralı olarak tedaviye aldığımız 2 Mehmetçiğimiz ise şehit oldu."

Bu süreçte çeşitli terör olaylarında yaralanan 12 polis ile 17 sivilin de tedavisinin yapıldığını aktaran Gür, aynı dönemde Suriye'deki çatışmalarda yaralanan 84 Özgür Suriye Ordusu mensubu ile Cerablus'taki patlamada yaralanan 80 sivilin de hastanelerinde sağlığına kavuştuğunu kaydetti.


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