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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri) Dünya değişirken, bölgemiz ...
12 Ocak 2017 Perşembe, 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri) Dünya değişirken, bölgemiz değişirken, Türkiye değişirken 'Biz hiçbir şeye dokundurtmayız, her şey olduğu gibi kalsın' demek, bağnazlığın dik alasıdır."