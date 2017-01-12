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HATAY (AA) - Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, "15 Temmuz'da bir sıkıntı yaşadık, FETÖ diye bir grup, maalesef bu ülkede yanlış işler yaptı. Bunun en önemli sebebi bence şuydu, istikametten saptılar, İslamın ana çizgisinden saptılar. İslamı, başka bazı arzuları, istekleri ve emelleri için kullanmaya çalıştılar." dedi.

Bekiroğlu, derneğin İmam Hatip Spor Salonu'nda "Her şey çok net, sen de gel durma" temasıyla düzenlediği "Önder İmam Hatip Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmasında, dördüncüsü gerçekleştirilen etkinliğin bir berekete dönüşmesini temenni etti.

Yaşanan süreçte herkese büyük görevler düştüğünü aktaran Bekiroğlu, şunları söyledi:

"Maalesef 28 Şubat'ta imam hatiplerin önü kapandı ve ortaya yanlış anlayışa sahip olan anlayışlar çıktı. Özellikle sizler iyi okuyarak, düşünerek, sorgulayarak istikamet üzerinde olarak diğer bütün gençlerimize de örnek olacaksınız. 15 Temmuz'da bir sıkıntı yaşadık, FETÖ diye bir grup, maalesef bu ülkede yanlış işler yaptı. Bunun en önemli sebebi bence şuydu, istikametten saptılar, İslamın ana çizgisinden saptılar. İslamı, başka bazı arzuları, istekleri ve emelleri için kullanmaya çalıştılar. İstikamet üzeri olmak demek İslamı, İslam olarak anlamak onu sulandırmamak, ona başka bir sıfat bulmamak ve sorarak, sorgulayarak, düşünerek İslamı kavramaktır. Özellikler FETÖ grubundaki insanlar, maalesef soran sorgulayan ve düşünen insanlar değildi ve 28 Şubat'ta imam hatiplerin önü kapatılınca böyle ucube yapılar ortaya çıktı. İşte bugün üzerimize düşen istikamet üzeri olmak."

Bekiroğlu, Suriyelilere ensar olduğu için Hatay halkına teşekkür etti.

Ensar olmanın en önemli özelliğinin kardeşlikten geçtiğini ifade eden Bekiroğlu, "Önümüzde daha zor günler olabilir, bizi bölmek isteyenler olabilir. Bizi mezhepler üzerinden, gruplar, grupçuklar üzerinden bölmek isteyenler olabilir ama bizler başta imam hatipliler olmak üzere, bu ülkede yaşayanlar olarak asla bu oyuna gelmeyeceğiz ve kardeşliğimizi her şeyin üzerinde tutacağız." dedi.

Hatay İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (HATİM-DER) Başkanı Mehmet Yolcu da imam hatipli olmanın önemine dikkati çekerek, düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşların ardından, "Grup Genç" katılımcılara konser verdi.

Öte yandan, bir öğrencinin okuduğu, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir için yazılan "30 kuş" şiiri, katılımcıları duygulandırdı.