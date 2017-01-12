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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede en başta şahsım olmak üzere ve dikkat edin tartışmalara, ...
12 Ocak 2017 Perşembe, 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede en başta şahsım olmak üzere ve dikkat edin tartışmalara, tartışmalar hep bu kardeşinizin üzerinden götürülüyor. Benim şahsımla bu işin alakası yok ki. Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılıyor, olay bu. Yani yapılacak ilerideki bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kim seçime girer, kim kazanır, kim öle, kim kala..."