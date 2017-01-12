Bolu Dağı'nda kar yağışı

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BOLU (AA) - TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan ve D-100 Karayolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğunlaşan kar yağışı, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri bölgesinde de etkisini sürdürüyor.

Bu arada karayolları ekipleri karayolu ve otoyolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.







