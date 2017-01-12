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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:18
Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Yurt dışına çıkmak için sınır kapılarında bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, Kapıkule'de 14, Hamzabeyli'de 8 kilometreyi buldu.

Olumsuz hava koşullarından dolayı Bulgaristan gümrüğünün yavaş alım yapması kuyruğun uzamasına neden oldu.

Tır sürücülerinden Yılmaz Özkarataş, aşırı kar nedeniyle yaklaşık 30 saattir sıranın kendisine gelmesini beklediğini, kuyruklarda büyük sıkıntılar çektiklerini belirtti.

Kuyrukta beklerken en büyük sıkıntılarının ısınma sorunu olduğunu ifade eden Özkarataş, ''Isınma derdi büyük sıkıntı. Mazotum bitti. Kaloriferler çalışmıyor. Bulgar tarafı çalışmıyor onun sıkıntısını yaşıyoruz'' dedi.

Hüseyin Kundakçıoğlu ise 24 saattir kuyrukta beklediğini ve hala çıkış yapamadığını vurguladı.


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