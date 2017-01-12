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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu kadar zamandır demokrasiyle, laiklikle, hayat biçimleriyle bir ...
12 Ocak 2017 Perşembe, 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu kadar zamandır demokrasiyle, laiklikle, hayat biçimleriyle bir sorunumuz olmamışsa bundan sonra niye olsun? Üstelik bu makamda oturan eski cumhurbaşkanları gibi sırtında yumurta küfesi taşımayan birisi de değilim. Hep o yumurta küfesiyle yürüdüm ki bir tane yumurtayı kırmayayım. Çok dikkat ettim."