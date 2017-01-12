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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Engel tanımayan projeyle hayatları değişti

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:20

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen "Simit Arabam, Engel Tanımam" projesiyle 18 engelli hem bir iş yapabiliyor olmanın hem de aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl ortopedik engelli bireylere iş imkanı sunmak ve ekonomik hayata dahil olmalarını sağlamak amacıyla özel olarak hazırlanan "Simit Arabam, Engel Tanımam" projesi, kapsamında 18 engelli birey hayata tutundu.

Proje kapsamında şehrin belirli noktalarında simit ve ayran satarak geçimlerini sağlayan engelli bireyler, iş gücü piyasasına girmekten, çalışır ve üretir durumda olmaktan oldukça memnun olduklarını belirtti.

- "Bu iş sosyal hayatımıza da önemli katkılar sağladı"

Simit satarak geçimini sağlayan Barış Unal, yaptığı açıklamada, İŞKUR'a kayıt yaptırdıktan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir projesi olduğundan haberdar olduğunu, işle ilgili hijyen ve müşteriyle iletişim kurma eğitiminin ardından simit satmaya başladığını söyledi.

Daha önce işsiz olduğunu ve evde oturduğunu anlatan Unal, şöyle devam etti:

"Keşke işim olsa da çalışsam, zaman geçirsem, aileme katkım olsa diye düşünüyordum. Çok şükür böyle bir proje çıktı karşıma. Ailem ve etrafımdakiler benimle gurur duyuyor. Her ne kadar bana söylemeseler de yüzlerindeki tebessümden ve konuşmalardan anlaşılıyor. Bu iş sosyal hayatımıza da önemli katkılar sağladı. Yeni insanlarla tanıştık. Hem maddi hem manevi anlamda çok etkisi oldu. Bu proje çok hoşuma gitti. Kendimle gurur duydum. Keşke bu proje daha önce başlasaydı diye düşündüm."

Unal, engelli bireylerin eve kapanmak yerine bu projelerden faydalanarak çalışabileceklerini ve etrafındakilere örnek olabileceklerini aktardı.

- "Kazandığım parayla kızımı okutuyorum"

Bir yıldır simit arabasıyla satış yapan Özcan Öz de gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra belediyeden simit arabasını teslim aldığını ifade etti.

Projeden önce ev hanımı olduğunu belirten Öz, simit arabasıyla çalışmaya başladığında simit satan bir kadını insanların hayretle karşıladığını ancak daha sonra böyle bir iş yaptığı için tebrik ettiklerini dile getirdi.

İş sayesinde iletişiminin arttığını vurgulayan Öz, şunları kaydetti:

"İnsanlar geliyorlar çayımı içiyorlar, sohbet ediyoruz. İş ayrımı yapmadan kendi paramı kazandığım için takdir ediyorlar. Bu iş sayesinde yaşam kalitem daha da arttı, çalışmakla çalışmamak arasındaki farkı gördüm. Buradan kazandığım parayla kızımı okutuyorum, eşime katkı sağlamış oluyorum. Diğer engelli bireyler de kendilerine yönelik yapılan projelere başvurup iş hayatına atılsınlar. Kendileri için çalışsınlar, çünkü çalışınca insan kendisini daha dinç hissediyor ve psikolojik olarak da rahatlatıyor. Ben diğer arkadaşların da yapabileceklerine inanıyorum."



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