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Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Üngür'ün öldüğü kazaya ilişkin dava

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:24

ADANA (AA) - Adana'da Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Önder Üngür ile ilaç mümessili arkadaşı Mehmet Sever'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada tutuklu yargılanan otomobil sürücüsü Ahmet Fidan tahliye edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya tutuklu sanık otomobil sürücüsü Ahmet Fidan ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü Ünal Duyu ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada kaza yerine giden trafik polisi ve 112 Acil Servis ekibi görevlisi tanık olarak dinlendi.

Trafik polisi Murat İnce, ifadesinde, otoyol ekibinde görev yaparken yapılan anons üzerine kaza yerine gittiklerini söyledi.

Kaza yerine geldiklerinde bir ambulansın yaralı götürdüğünü öğrendiklerini ifade eden İnce, "Kamyon şoförü olay yerindeydi. Kamyonun altına giren araçta da 2 kişi ölü haldeydi. Alınmış herhangi bir önlem yoktu. Kamyon şoförüne kaza sonrası neden önlem almadığını sorduğumda zamanının olmadığını söyledi." dedi.

Sürücü Fidan'ın avukatının kusur tespiti yapmasını istediği polis memuru İnce, "Eski yetkim olsaydı 1. kazada otomobil sürücüsüne, 2. kazada ise kamyon sürücüsüne asli kusurlu raporu verirdim. Kamyon şoförü eğer birinci kazadan sonra yerinde dursaydı ya da önlem alsaydı ölümlü ikinci kaza meydana gelmezdi." diye konuştu.

Sağlık görevlisi Hatice Kara ise kaza yerine gittiklerinde başka bir ekibin daha bulunduğunu, kendilerinin kusma şikayeti bulunan kamyon sürücüsünü hastaneye götürdüklerini söyledi.

Tanıkların ardından söz hakkı verilen sanık Ahmet Fidan ise kaza sırasında hasta olduğunu belirterek, "Rahatsızlığımdan dolayı bilmeyerek yaptığım kaza nedeniyle çok üzüntülüyüm. Keşke ben ölseydim, onlar ölmeseydi." dedi.

Mahkeme heyeti, otomobil sürücüsü Fidan’ın yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verip, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Karar üzerine, tahliye olan Fidan'ın yakınları sevinç gözyaşı döktü, kızı ise "Babam cezaevinden çıkıyor" diyerek ağlayıp avukatlarına sarıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Karaisalı gişeleri yakınlarında geçen yıl 17 Ağustos 2016'da Ahmet Fidan'ın kullandığı 33 ACD 95 plakalı otomobil, Ünal Duyu idaresindeki 16 BNN 98 plakalı kamyona yandan çarpmış, ilaç mümessili Mehmet Sever'in (28) kullandığı otomobil de kamyona arkadan çarpmıştı.

Kazada Sever ile aynı araçtaki Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Önder Üngür (29) hayatını kaybetmişti.

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