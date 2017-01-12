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Giresunspor'un Antalya kampı sona erdi

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:26


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un basın sözcüsü Bahattin Kurt, yeni transferlerin de katılımıyla verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 gün süren Antalya kampının sona erdiğini belirtti.

Takımın kamp süresince iyi bir görüntü sergilediğini dile getiren Kurt, "Yeni Malatyaspor ve Boluspor ile oynadığımız hazırlık maçlarını kaybettik ama bu maçlar bir ölçü değil. Yeni transferler uyum sağladığında daha iyi olacağız. 16 Ocak Pazartesi günü oynayacağımız Büyükşehir Gaziantepspor maçında son durumumuzu göreceğiz." dedi.

Kurt, çalışmalara yarın Giresun'da devam edeceklerin ifade ederek, "İkinci yarı hedefimize ulaşmak istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Futbolda her şey olabiliyor ama ikinci yarıdan umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Transferde ocak ayının sonuna kadar zamanlarının olduğunu aktaran Kurt, bu süre içerisinde bir kanat oyuncusu almayı planladıklarını kaydetti.


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