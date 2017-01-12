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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük ...
12 Ocak 2017 Perşembe, 14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz, döviz almak yerine satarak, 15 Temmuz'un ertesi günü başlatılan ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını ben milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır."