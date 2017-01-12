Bursa'da lise öğrencilerine sıcak çorba

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinin belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilere sıcak çorba ikram ediyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, yazılı açıklamasında, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sabah namazı sonrası camilerde çorba servisi yaptıklarını, bu hizmeti okullarda da yaygınlaştırdıklarını belirtti.

Pek çok öğrencinin okula kahvaltı yapmadan geldiğini ifade eden Edebali, şunları söyledi:

"Kadim medeniyetimizden bize miras olan sıcak çorba ikramını sabahın erken saatlerinde çoğu zaman kahvaltı yapmadan okullarına gelen öğrencilerimize sunuyoruz. Günlük telaşın başladığı saatlerde zihnin daha iyi çalışması için kahvaltı kültürünü gençlerimiz arasında daha yaygınlaştırmalıyız."