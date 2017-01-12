Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı

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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerinin sadece birer maşadan ibaret olduğunu, asıl mücadeleyi onların arkasındaki güçlerle verdiğimizi gayet iyi biliyoruz. Şu gerçeğin de farkındayız; eğer maşaları kırmazsak arkadaki güç mücadelesini kazanamayız. Bunun için bölücü örgütü kıpırdayamaz hale getirmek için tüm tedbirleri aldık." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 34. Muhtarlar Toplantısı'nda, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Denizli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Rize, Sakarya, Sinop ve Tokat illerinden gelen muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlara, "Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz" diye seslenen Erdoğan, ilk muhtarlar toplantısını 27 Ocak 2015'te yaptıklarını hatırlattı.

Erdoğan, aradan geçen yaklaşık 2 yılda 400'er kişilik gruplar halinde 33 toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, bugün 34'üncüsünü yaptıkları toplantı da sayıldığında aşağı yukarı her üç haftada bir muhtarlarla bir araya geldiklerini kaydetti. Erdoğan, "Esasen ben bu buluşmaları çok daha sık yapma arzusundaydım ancak içeride ve dışarıda yaşadığımız olağanüstü hadiseler, toplantı sıklığı bakımından arayı biraz olsun açtı. Muhtarlarımızla olan istişaremiz, ülkemizin ve bölgemizin hatta dünyamızın tüm önemli meselelerini kapsayan bir hasbihal şeklinde geçiyor. Toplantımıza gelen muhtarlarımızın gerek bu salonda, gerek yemek salonunda, gerekse fotoğraf çekimi esnasında ifade ettikleri hususlar, şahsım için gerçekten yol gösterici oluyor." diye konuştu.

- "Milletimizin tercihleri rastgele değildir"

"Bizim için tek ölçü Hakk'ın ve halkın bize çizdiği sınırlardır, bize gösterdiği istikamettir" diyen Erdoğan, "Allah'ın rızasını esas almayan hiçbir faaliyetin, hiçbir projenin, hiçbir reformun milletimizin gönlünü kazanması da mümkün değildir. Biz öyle çevremizde ve dünyada pek çok örnekleri olduğu gibi nevzuhur bir millet değiliz. Tam tersine biz köklü bir devlet geleneğine, kadim bir medeniyet mirasına, geniş, güçlü bir kültür altyapısına sahip bir milletiz. Bu bakımdan milletimizin tercihleri rastgele değildir. Arkasında işte böyle büyük bir birikim, böyle büyük bir irfan, böyle büyük bir feraset vardır. Onun için 40 yıllık siyasi hayatımda gözüm hep milletimde oldu. 'Milli irade" sözü, 'demokrasi' sözü 'hak ve özgürlükler meselesi' birileri için sadece laftan ibaret olabilir. Ama biz tüm hayatımızı bu kavramlara, bunların hayata geçirilmesine adadık." değerlendirmesinde bulundu.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Zulmü Alkışlayamam" şiirinden, "Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam / Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam / Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale / Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale" dizelerini okuyan Erdoğan, "Kimseye zağarlık yapmadan, hiçbir haksızlığa boyun eğmeden, istiklal ve istikbal aşkımızdan taviz vermeden bugünlere geldik, inşallah ömrümüzün sonuna kadar da bu şekilde bu yola devam edeceğiz." dedi.

- "Ülkemizle ve milletimizle ilgili kötü niyetler hala sürüyor"

Muhtarlara, "Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı sıkıntıları, maruz kaldığı saldırıları, üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları sizler de yakından görüyorsunuz, takip ediyorsunuz." diye seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tıpkı 1. Dünya Savaşı sonrası, 2. Dünya Savaşı sonrası yapıldığı gibi yeni bir dünya kurmaya ve bize de burada bir rol biçilmeye çalışılıyor. 1. Dünya Savaşı sonrası bize biçilmeye çalışılan kefeni önce Çanakkale ardından İstiklal Harbimiz ile parçalayıp atmıştık. 2. Dünya Savaşı sonrasında ise ülke olarak tercihimizi Batı ittifakından yana kullanarak kendimize yeni bir yol açmanın gayreti içinde olduk. Aradan geçen uzun zamana rağmen bugün görüyoruz ki ülkemizle ve milletimizle ilgili kötü niyetler hala sürüyor. Hala her fırsatta eski hesaplar önümüzü konulmaya çalışılıyor. Kimi zaman terör, kimi zaman kardeş kavgası, kimi zaman ekonomik kriz, kimi zaman siyasi kaos, kimi zaman da darbe görünümüyle ortaya çıkan bu hesaplaşma bugün de sürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son üç yıldır ülkede yaşanan hadiselerin bu hesaplaşmanın birer tezahürü olduğunu vurgulayarak, "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile terör örgütleri üzerinden ülkemize yöneltilen saldırıları birer birer boşa çıkardık, çıkarıyoruz. Terör örgütlerinin sadece birer maşadan ibaret olduğunu, asıl mücadeleyi onların arkasındaki güçlerle verdiğimizi gayet iyi biliyoruz. Şu gerçeğin de farkındayız eğer maşaları kırmazsak, arkadaki güç mücadelesini kazanamayız. Bunun için bölücü örgütü kıpırdayamaz hale getirmek için gereken tüm tedbirleri aldık. Bölücü terör örgütüne güvenlik güçlerimiz tarihinin en büyük darbelerinin vururken, milletimiz de artık bu örgütün gerçek yüzünü de görmüş durumdadır."

(Sürecek)