Yurtta kış

ANTALYA(AA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar kalınlığının fazla olması nedeniyle 2 gündür araç geçişine izin verilmiyor.
Akseki-Seydişehir karayolunun kar yağışı sonucu salı günü saat 15.00 sıralarında ulaşıma kapanmasının ardından karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, iş makineleri ve kar püskürtme araçlarıyla 2 günden beri kapalı olan yolu trafiğe açmaya çalışıyor. Sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Akseki-Beyşehir karayolundaki çalışmaların kısmen tamamlanmasının ardından ekipler, Beyşehir yolunu kullanmak isteyen sürücülerin bu güzergahtan ağır tonajlı araçlar hariç küçük araçların zincirli olarak kontrollü geçmesine müsaade ediyor.