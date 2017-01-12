Yurtta kış

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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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12 Ocak 2017 Perşembe, 14:42

ANTALYA(AA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar kalınlığının fazla olması nedeniyle 2 gündür araç geçişine izin verilmiyor.

Akseki-Seydişehir karayolunun kar yağışı sonucu salı günü saat 15.00 sıralarında ulaşıma kapanmasının ardından karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, iş makineleri ve kar püskürtme araçlarıyla 2 günden beri kapalı olan yolu trafiğe açmaya çalışıyor. Sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Akseki-Beyşehir karayolundaki çalışmaların kısmen tamamlanmasının ardından ekipler, Beyşehir yolunu kullanmak isteyen sürücülerin bu güzergahtan ağır tonajlı araçlar hariç küçük araçların zincirli olarak kontrollü geçmesine müsaade ediyor.

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