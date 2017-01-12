Tayland Kralı, saltanat naipliğiyle ilgili anayasa değişikliği talep etti

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BANGKOK (AA) - Tayland'da Kral Maha Vajiralongkorn, cunta yönetiminin hazırladığı anayasa tasarısında yer alan kralın yurt dışına çıkışlarında saltanat naibi ataması gerektiğine dair düzenlemenin değiştirilmesini talep etti.

The Nation gazetesine demeç veren Anayasa Tasarı Komitesi Başkanı Meechai Ruchupan, Kral'ın yeni anayasada naip atama hususunun kendi iradesine bırakılması istediğini belirtti.

Gazetede yer alan haberde, babasının vefatının ardından geçen yıl ekim ayında Tayland tahtına oturan 64 yaşındaki Kral'ın, veliaht prensliği döneminde vaktinin büyük bölümünü geçirdiği Almanya'nın Bavyera eyaletindeki iki büyük malikanesinde, saltanat dönemininde de belirli aralıklarla bulunmak istediği kaydedildi.

Tayland'da 2014 yılında darbeyle iktidara gelen cunta yönetiminin geçen yıl ağustos ayında yapılan referandumla halka onaylattığı anayasa tasarısı, Kral'ın ülke dışına her çıkışında yerine bir saltanat naibi tayin etmesini, bunu yapmaması halinde Danışma Meclisi Başkanı'nın geçici olarak saltanat naipliği görevini yürütmesini öngörüyor.

Başbakanlık görevini yürüten cunta yönetiminin lideri General Prayuth Çan-oça, Kral'ın anayasa taslağında değişiklik talep ettiğini doğrularken, değişikliklerin "halkın hak ve özgürlükleriyle değil yalnızca kralın yetkileriyle ilgili olduğunu" belirtti.

Cunta yönetiminin Kral'ın talebini makul karşıladığı ve cuntanın atadığı Ulusal Yasama Meclisinin (NLA) değişikliği hayata geçirmek üzere çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

NLA üyesi Somchai Sawangkarn, gazeteye verdiği demeçte, modern iletişim imkanlarının Kral'ın işlerini uzaktan yürütmesine imkan verdiğini, dolayısıyla ülkeden her çıkışında bir saltanat naibi ataması gereğinin ortadan kalktığını ifade etti.

Anayasa tasarısı Saraydan tekrar Komiteye döndüğünde, Komite üyeleri değişiklikleri 30 gün içinde görüştükten sonra onay için tekrar Saraya gönderecek. Kral'ın tasarıyı 90 gün içinde onaylaması gerekiyor.



