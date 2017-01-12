12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Esed rejimi ateşkes ihlallerini sürdürüyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:11

HALEP (AA) - Suriye'de rejim güçlerinin Halep kentinin batısı ile güneyinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki bir belde ve köye düzenlediği saldırılarda 8 sivilin öldüğü, 11'inin yaralandığı bildirildi.

Sivil savunma yetkililerinden Necip Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının Halep'in batısındaki Beke köyünü hedef aldığını belirtti. Ensari, saldırıda 3'ü çocuk 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Şam yönetimine bağlı topçu birliklerinin Halep'in güneyindeki Benen el-Hıs beldesine düzenlediği saldırılarda da bir çocuğun hayatını kaybettiğini aktaran Ensari, "Yürürlüğe girdiği 30 Aralık'tan bu yana, rejim ve destekçileri ateşkesi her gün ihlal ediyor. Sivil savunma ekipleri Beke köyünde ağır iş makineleri vasıtasıyla enkaz altında kalanlara ulaştı. Rejim bölgede sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor." dedi.

- ''Şam'da rejimin ateşkes ihlalleri devam ediyor''

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Yusuf el-Bustani de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin başkent Şam'daki Barada Vadisi'ne yönelik yoğun saldırılarının sürdüğünü dile getirdi.

Bustani, "Esed güçleri ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana Hizbullah milisleriyle beraber Barada Vadisi'ndeki köy ve beldeleri yoğun şekilde bombalıyor. Söz konusu güçler bugün de Vadi'deki Besime ve Ayn el-Fica'yı topçu ateşine tuttu." diye konuştu.

Rejim ve ortaklarının Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Herzeme beldesine de ağır silah ve havan toplarıyla saldırdığını aktaran Bustani, "Rejim, Barada Vadisi'nde elektrik ve interneti kestiği için bölgedeki aktivistler uydu telefonlarıyla seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyor. Uluslararası kamuoyu Halep'teki gibi şimdi de Barada Vadisi'nde olanları sessizce izliyor.'' ifadelerini kullandı.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes, 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak Esed güçleri ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar bazı bölgelerde ateşkes ihlallerine devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

&quot;Radikalleşmede sorun din değil&quot;
YEREL

"RADİKALLEŞMEDE SORUN DİN DEĞİL"
Atalay Filiz davası
YEREL

ATALAY FİLİZ DAVASI
Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-1 yapım ihalesi
YEREL

ARTVİN DOĞALGAZ BORU HATTI FAZ-1 YAPIM İHALESİ
Filipinler'de çatışma: 1 ölü
YEREL

FİLİPİNLER'DE ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ
&quot;5 yıl süreli nakil yasağı&quot; aile bütünlüğüne aykırı bulundu
YEREL

"5 YIL SÜRELİ NAKİL YASAĞI" AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE AYKIRI BULUNDU
Başbakan Yardımcısı Şimşek:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK:
Mamografi, ileri evre tümörlerin görülme oranını azaltmıyor
YEREL

MAMOGRAFİ, İLERİ EVRE TÜMÖRLERİN GÖRÜLME ORANINI AZALTMIYOR
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ:
ÖSYM sınav kitapçıklarını elektronik ortamda arşivleyecek
YEREL

ÖSYM SINAV KİTAPÇIKLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA ARŞİVLEYECEK

FETÖ çatı davası
YEREL

FETÖ ÇATI DAVASI
Atalay Filiz'in Ankara'da iki cinayetin sanığı olarak yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, Filiz'in iki kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
YEREL

ATALAY FİLİZ'İN ANKARA'DA İKİ CİNAYETİN SANIĞI OLARAK YARGILANDIĞI DAVADA, SAVCILIK ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI VERDİ. MÜTALAADA, FİLİZ'İN İKİ KİŞİYİ TASARLAYARAK ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASI İSTENDİ.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE MUHTARLAR TOPLANTISI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Muhtarlar Toplantısı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE MUHTARLAR TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE MUHTARLAR TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE MUHTARLAR TOPLANTISI
FETÖ çatı davası
YEREL

FETÖ ÇATI DAVASI

9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Bakan Zeybekci, AA Editör Masası'na konuk olacak
YEREL

BAKAN ZEYBEKCİ, AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLACAK

Bakan Avcı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh'i kabul etti
YEREL

BAKAN AVCI, İSRAİL'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ NAEH'İ KABUL ETTİ
İdareciler Günü Kutlama Programı
YEREL

İDARECİLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI
Erdoğan ve Putin telefonla görüştü
YEREL

ERDOĞAN VE PUTİN TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Tayland Kralı, saltanat naipliğiyle ilgili anayasa değişikliği talep etti
YEREL

TAYLAND KRALI, SALTANAT NAİPLİĞİYLE İLGİLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TALEP ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE MUHTARLAR TOPLANTISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz, döviz almak yerine satarak, 15 Temmuz'un ertesi günü başlatılan ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını ben milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPILAN SPEKÜLASYONLARIN DERİNLİĞİNİN OLMADIĞI, ÇOK KÜÇÜK RAKAMLARLA VE DAHA ZİYADE KAĞIT ÜZERİNDE İŞLEMLERLE KURLARIN YÜKSELTİLDİĞİ ORTADADIR. MİLLETİMİZ, DÖVİZ ALMAK YERİNE SATARAK, 15 TEMMUZ'UN ERTESİ GÜNÜ BAŞLATILAN İLK DALGA SALDIRININ ÖNÜNÜ KESMİŞTİ. BUNUN DEVAMINI BEN MİLLETİMDEN RİCA EDİYORUM. BUGÜN AYNI TUTUMU SÜRDÜRMELİYİZ. MERKEZ BANKAMIZ VE TÜM BANKALARIMIZ DA BU OYUNU BOZMAYA YÖNELİK BİR POZİSYON ALMALIDIR."