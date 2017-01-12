Erciyes'teki tipide mahsur kalanlar

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki gün önce tipi nedeniyle Erciyes Dağı Hacılar bölgesinde araçlarında mahsur kalan vatandaşların AFAD ekiplerince kurtarılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Önceki gün, kayak merkezindeki Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı ve Tekir Kapı arasında etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kalmıştı.

Tipi dolayısıyla kara gömülen otomobillerin dahi görünmediği hava koşullarında AFAD ekipleri, vatandaşları kurtarmak için uzun saatler uğraştı.

AFAD ekiplerinin cep telefonuyla çektiği görüntüler, tipinin şiddetini ortaya koydu. Görüntülere, kara gömülen otomobillere ulaşan ekiplerin, bir araçtaki 2'si kadın 3 kişiyi kurtarmaları ve vatandaşların 8x8 amfibik olarak adlandırılan paletli araca alınmaları yansıdı.