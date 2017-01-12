Erzincan'a uçak sefer saatleri değişti

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ERZİNCAN (AA) - Anadolujet, Erzincan-Ankara, Ankara-Erzincan sefer saatlerini, 6 Şubat Perşembe gününden itibaren değiştirdi.

Anadolujet tarafından yapılan yazılı açıklamada, gelen talebe istinaden 6 Şubat 2017 itibarıyla Erzincan-Ankara-Erzincan sefer saatlerinin değiştirileceği bildirildi. Açıklamada, "6 Şubat 2017 - 25 Mart 2017 tarihleri arasında haftada 7 gün uçuş gerçekleştirilecek. Ankara’dan kalkış 08.20, Erzincan’a geliş 09.45; Erzincan’dan kalkış 10.05, Ankara’ya varış 11.25 olacak.” denildi.

AK Parti Milletvekili Serkan Bayram da, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talepleri firmaya aktardığını söyledi.

Bayram, şunları söyledi:

"Uçak saatlerinin yeniden düzenlenmesi için talepler aldık. Öğleden sonra gerçekleştirilen Erzincan-Ankara uçak seferlerinin vatandaşlarımız için ciddi bir zaman kaybı oluşturduğunu gördük. Vatandaşlarımız Ankara’ya vardıklarında mesai saatleri bitmiş oluyor. Bu nedenle işlerini yürütebilmeleri için ertesi günü beklemek mecburiyetinde kalıyor. Dolayısıyla bir zaman kaybı söz konusu oluyor. Yetkili firmaya vatandaşlardan gelen bu talebi illettik ve konunun takipçisi olduk. Olumlu neticeler alarak 6 Şubat 2017 tarihinden itibaren Erzincan-Ankara sefer saatlerimizin sabah saatlerine alınması kararlaştırıldı."