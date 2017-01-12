Mersin'de bahardan kalma günler

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MERSİN (AA) - Yurt genelinde kar yağışları etkili olurken, hava sıcaklığının 15 dereceyi bulduğu Mersin'de baharı andıran günler yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel nedeniyle günlük hayatın durma noktasına geldiği kentte, güneşin yüzünü göstermesi ile vatandaşlar, sahil ve caddelere akın etti.

Yurdun birçok kesiminde yağmur ve kar etkili olurken, kentte ocak ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının 15 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahilde yürüyüp, balık tutarak güzel havanın tadını çıkardı.

Çocuklar da ailelerinin piknik yaptığı yeşil alanlarda oyun oynayıp, eğlenceli vakit geçirdi.

Merkez Akdeniz ilçesinin sahil şeridindeki Atatürk Parkın'da da yat ve tekne turları olumsuz hava koşullarının sora ermesinin ardından yeniden başladı. Vatandaşlar, müzik eşliğinde yaptıkları turlarla Akdeniz maviliğinin keyfini çıkardı.

Mersin'de güneşli havaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.