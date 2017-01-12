Balıkçıların "buz" esareti sona erdi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da soğuk hava nedeniyle ağların buz tutması sonucu balığa çıkamayan balıkçılar, havanın ısınmasıyla denize açıldı.

Kentte sıcaklığın sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle teknelerinin bazı aksamları ve ağları buz tutan balıkçılar, bugün güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklığının 4 dereceye yükselmesiyle ağlarını onardı, 6 günlük bekleyişin ardından yeniden denize açıldı.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan İdris Şeremet, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın ısınması ile birlikte ağlarının çözüldüğünü ve denize açıldıklarını söyledi.

Kış şartlarından 6 gündür denize açılamadıklarını belirten Şeremet, "Kış şartlarından dolayı ağlarımız buz tutmuştu. Buzlar çözüldü bugün hava açtı. Vira Bismillah dedik ve denize çıktık. Güzel hava ile birlikte kısmetimize çinekop ve istavrit oldu." dedi.

- "Ekmeğimizin peşine düşmeye devam edeceğiz"

Havaların düzelmesinin ardından denize açılmaya devam edeceklerini anlatan Şeremet, şunları kaydetti:

"Güzel havanın tadını çıkarıyoruz biz de. Bu akşam da avlanmaya devam edeceğiz. Bundan sonra soğuk hava bizi etkilemez. Esen hava ile akıntı olmasın yeter. Bundan sonra denize çıkıp ekmeğimizin peşine düşmeye devam edeceğiz."