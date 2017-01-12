"Sanat Halep için Buluştu" sergisi

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MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesince, gelirleri Haleplilere gönderilmek üzere "Sanat Halep İçin Buluştu" isimli resim ve el işi sergisi açıldı.

Alışveriş merkezinde açılışı gerçekleştirilen sergide, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim merkezlerindeki öğrencilerin çizdiği resimler ile el işi ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Halep'te insanlığın katledildiğini ve insan hakları ihlallerinin yapıldığını belirtti.

Necip Türk milletinin 3 milyona yakın Suriyeliyi misafir ettiğini hatırlatan Uğur, Türkiye'nin dört bir tarafından Haleplilere yardımlar yapıldığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yardımlar milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu ortaya koyuyor. İldeki belediyelerimiz de Halep'e destek olmak için gayret gösteriyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezlerindeki sanatçıların yaptığı resimler burada hem sergileniyor hem de satışı yapılarak, geliri Halep'teki insanlara gidiyor."

Konuşmanın ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Polat ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu serginin açılış kurdelesini keserek, sergiyi gezdi.

Polat, sergide bir vatandaşa tablo hediye etti.

Elde edilen gelirin Haleplilere gönderileceği sergi, yarın da ziyaret edilebilecek.