12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa'da terör operasyonu

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:43

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleri ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleri ile iltisaklı oldukları belirtilen N.F ile G.T'nin kaldıkları evlere operasyon düzenlendi.

Operasyonda N.F. ve G.T. gözaltına alınırken, evlerindeki aramalarda örgütsel dokümanlara el konuldu.

Şüphelilerin bilgisayarları da incelenmek üzere götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Genç MÜSİAD resmi olarak hizmete başladı
YEREL

GENÇ MÜSİAD RESMİ OLARAK HİZMETE BAŞLADI
Binlerce Yunusemreli Çanakkale ruhunu yaşadı
YEREL

BİNLERCE YUNUSEMRELİ ÇANAKKALE RUHUNU YAŞADI
Ay-yıldızlı 2017 takvimine vatandaşlardan tam not
YEREL

AY-YILDIZLI 2017 TAKVİMİNE VATANDAŞLARDAN TAM NOT
AK Partili kadınlardan Halep'e yardım eli
YEREL

AK PARTİLİ KADINLARDAN HALEP'E YARDIM ELİ
Manisa'da FETÖ operasyonunda 8 gözaltı
YEREL

MANİSA'DA FETÖ OPERASYONUNDA 8 GÖZALTI
Yüzde 95 engelli gence hapis şoku
YEREL

YÜZDE 95 ENGELLİ GENCE HAPİS ŞOKU
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Atmayıp paylaştılar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüler
YEREL

ATMAYIP PAYLAŞTILAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜLER
Salihli TSO'dan AK Parti'ye ziyaret
YEREL

SALİHLİ TSO'DAN AK PARTİ'YE ZİYARET
Büyükşehir Belediyesi'nden personel özlük hakları eğitimi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI EĞİTİMİ
Kahveciler Odası'ndan zabıtaya ziyaret
YEREL

KAHVECİLER ODASI'NDAN ZABITAYA ZİYARET
Başkan Ergün gazetecilerin yanında
YEREL

BAŞKAN ERGÜN GAZETECİLERİN YANINDA
Genel Müdür Coşkun, Gördes Belediye Başkanı'nı ağırladı
YEREL

GENEL MÜDÜR COŞKUN, GÖRDES BELEDİYE BAŞKANI'NI AĞIRLADI
Kula Volkanik Jeoparkı, güzelliğiyle büyüledi
YEREL

KULA VOLKANİK JEOPARKI, GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ
&quot;Halep İçin Kardeşlik Zamanı&quot; Kampanyası
YEREL

"HALEP İÇİN KARDEŞLİK ZAMANI" KAMPANYASI
Manisa'da otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

MANİSA'DA OTOMOBİL ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Başkan Şirin Urganlı Mahallesi sakinleriyle buluştu
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN URGANLI MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BULUŞTU
Başkan Ergün'den Ülkü Ocaklarına ziyaret
YEREL

BAŞKAN ERGÜN'DEN ÜLKÜ OCAKLARINA ZİYARET
Üzümü bıraktı mantar üretimine başladı
YEREL

ÜZÜMÜ BIRAKTI MANTAR ÜRETİMİNE BAŞLADI
Demirci'de öğrencilere kar tatili
YEREL

DEMİRCİ'DE ÖĞRENCİLERE KAR TATİLİ
Kemerdamları Mahallesinden Başkan Kayda'ya teşekkür
YEREL

KEMERDAMLARI MAHALLESİNDEN BAŞKAN KAYDA'YA TEŞEKKÜR
Süzer Ailesinin acı günü
YEREL

SÜZER AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Kaymakam Güven TEOG birincisini ödüllendirdi
YEREL

KAYMAKAM GÜVEN TEOG BİRİNCİSİNİ ÖDÜLLENDİRDİ
Ayakkabı tamirciliği yok olma tehlikesi yaşıyor
YEREL

AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ YOK OLMA TEHLİKESİ YAŞIYOR