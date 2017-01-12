Manisa'da terör operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleri ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleri ile iltisaklı oldukları belirtilen N.F ile G.T'nin kaldıkları evlere operasyon düzenlendi.
Operasyonda N.F. ve G.T. gözaltına alınırken, evlerindeki aramalarda örgütsel dokümanlara el konuldu.
Şüphelilerin bilgisayarları da incelenmek üzere götürüldü.