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Çocuk mankenler "Junio Defile" için podyumda

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:46
Çocuk mankenler "Junio Defile" için podyumda

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle organize edilen Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) kapsamında düzenlenen "Junio Defile"de çocuk mankenler, yeni yılın kreasyonlarını podyuma taşıdı.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden fuar çerçevesinde "Junio Defile" yapıldı. Dünyaca ünlü trend uzmanları tarafından hazırlanan defilede podyuma çıkan çocuk mankenler, firmaların birbirinden farklı tasarımlarını sergiledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yaptığı açıklamada, fuarın bebe ve çocuk modasını belirlediğini ve sektöre büyük canlılık kattığını söyledi.

Fuar sayesinde Bursalı firmaların yeni koleksiyonlarını yabancı müşterilere tanıtma imkanı yakaladıklarını belirten Kuş, "Firmaların yeni tasarımlarının tanıtımına büyük katkı sağlayan Junio Defile'de fuara ayrı bir renk kattı. Firmalar, defileyle tasarım odaklı yeni ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladı." ifadelerini kullandı.

BEKSİAD Başkanı Halil Atalay da fuarın çok verimli geçtiğini ifade ederek, "BTSO'nun Ticari Safari Projesi ile Ekonomi Bakanlığının Ur-Ge destekleriyle Bursa'ya gelen yaklaşık 800 kişilik yabancı alıcıların Bursalı firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Defileyle de firmalarımız, üretim ve tasarımda ne kadar kaliteli ürünler ortaya çıkardığını kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Junioshow, 14 Ocak Cumartesi akşamına kadar ziyarete açık olacak.

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