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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:47

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapar nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen N.P'nin 11 Ocak'ta Çukurca ilçesindeki ikametine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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