Kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve eşi kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından mahsur kalan çoban ve eşi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akseki'nin Gümüşdamla Mahallesi'nin Akçeşme mevkisinde ağılı bulunan çoban Mehmet Özen ile eşi Düriye, 1 metreyi bulan kar nedeniyle mahsur kaldı.

Mehmet Özen'in telefonla yardım istemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörlüğü, iş makineleri ile ağıla giden yolu kardan temizledi. Ekipler, Özen ve eşini kurtardı, hayvanlara da yem tedarik etti.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de Elmalı merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Büyüksöğle ve Küçüksöğle mahallelerinde karın yollarını kapatması nedeniyle hayvanlarına ulaşamayan çobanlara yardım etti.

Çobanların yollarını açan ekipler, hayvanlara yem ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, karla kaplanan mahalle yollarını ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.