Mamografi, ileri evre tümörlerin görülme oranını azaltmıyor

ANKARA (AA) - Bilim insanları, kadınların belirli yaş aralıklarında yaptırması tavsiye edilen mamografinin, ileri evre tümörlerin görülme oranını azaltmadığını, öte yandan hiç sağlık sorununa yol açmayan lezyonların teşhisini artırdığını belirtti.
Danimarka'da 1980-2010 arasında 35 ila 84 yaşlarındaki kadınlar üzerinde yürütülen araştırma sırasında, mamografi yaptıran ve yaptırmayanlarda ileri evre tümörlere rastlanma oranlarında fark gözlenmezken, mamografi yaptıranlarda, kansere dönüşmeyen tümörlerin teşhisinde artış tespit edildi.
Mamografiyle teşhis edilen tümörlerin beşte biri ila üçte birinin aşırı tanı olduğu belirtildi.
Araştırmacılar, mamografinin etkili olması durumunda habis tümörlerin boyutları henüz küçükken tespit edilip tedavi edilmesi, böylelikle de ileri evre tümörlerin görülme sıklığında düşüş olması gerektiğine dikkati çekti.
Araştırmanın sonuçları "Annals of Internal Medicine" dergisine yayımlandı.