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ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Evlatlarımızla teknolojik yenilikleri tanıştırmak ve bunları eğitim alanında kullanmak için Bakanlık olarak açık bir irademiz var. Bu konuda çözüm ortaklarımızla birlikte inşallah el ele yürüyeceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ODTÜ Teknokent Türk Telekom Ar-Ge binasında bulunan Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ'yi ziyaret etti.

Ziyarette, Sebit Genel Müdürü Ahmet Eti ve Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany ile beraberindekiler, Bakan Yılmaz'a iki kurumun ortak yürüttüğü çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Bakan Yılmaz, "İnşallah önümüzdeki dönemde evlatlarımızla teknolojik yenilikleri tanıştırmak ve bunları eğitim alanında kullanmak için Bakanlık olarak açık bir irademiz var. Bu konuda çözüm ortaklarımızla birlikte inşallah el ele yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, sunumun ardından Sebit'i gezdi, çalışmaları inceledi.



