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HDP Milletvekili Irmak'ın yargılanması

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:52

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Milletvekili Selma Irmak'ın dava dosyası Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin kararı üzerine "güvenlik" gerekçesiyle Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma, silahlı terör örgütüne üye olma, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapma" suçlarından Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Irmak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurularak katıldı.

Duruşmada, sanık avukatı müvekkilinin tahliyesini talep etti. İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devamı ile Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin kararıyla davanın Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakline karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 06 Ocak 2017 tarih 2017/172 esas ve 2017/1 sayılı kararı ile davanın CMK'nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği nedeniyle yargılama yapılmak üzere Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Sanık Irmak'ın tahliye talebini de mahkeme heyeti şu gerekçeyle reddetti:

"Sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğine ilişkin 05 Ocak 2014 tarihinden 29 Şubat 2016 tarihine kadar birden çok terör örgütü propagandasına dönüşen yürüyüş ve toplantılara katıldığı, bu toplantılarda ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyecek şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici terör olaylarını ve terörist eylemlerini övücü konuşmalar yaptığı, sanığın kaçacağına dair kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğu, bu aşamada tutuklama kararının verilmesinden beklenilen faydanın adli kontrol kararı ile sağlanmayacağı anlaşılmakla tutuklama tedbirinin bu aşamada isnat edilen suçlarla ölçülü ve orantılı olacağı kanaatine ulaşılmakla CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince sanık Selma Irmak'ın tutukluluk halinin devamına, tahliye taleplerinin reddine karar verildi."

Sanık Irmak, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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