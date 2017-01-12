Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ve Ula ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine Datça ve Ula ilçelerinde 5 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, T.Y, A.Ç, Ş.Ç, Y.A, Ö.A. ve A.A. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli terör örgütlerine ait örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.
Şüphelilerin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.