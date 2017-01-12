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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:55

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ve Ula ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine Datça ve Ula ilçelerinde 5 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, T.Y, A.Ç, Ş.Ç, Y.A, Ö.A. ve A.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli terör örgütlerine ait örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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