12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Polisten yılbaşı tebriği gönderen öğrencilere teşekkür

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:57

BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 28 Aralık'ta 81 ilin emniyet müdürlüklerine "Minik Ellerden Gür Sesle Polisimin Yayındayım" projesi kapsamında yeni yıl kartı gönderen Yenişehir ilçesindeki Süleymanpaşa İlkokulu 1 ve 2. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Yıldız, okul girişinde kendisini çiçeklerle karşılayan 81 öğrenciyi tek tek öptü.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Zekai Dündar, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamil'in de hazır bulunduğu ziyarette Yıldız, polisin gücünü vatandaştan aldığını belirterek "Proje kapsamında gönderdiğiniz tebrikler nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Minik kalplere ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Seyitoğlu da öğrencilerin çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Okulumuzun bu projesini ben de yürekten kutluyorum. Canla başla çalışan polislerimize giden bu mektuplar gerçekten çok önemli bir etki yarattı. İl emniyet müdürümüzün, okulumuzu şereflendirmesi de bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu vesileyle şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Selami Yıldız, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

- Proje

Yenişehir Süleymanpaşa İlkokulu'nun gerçekleştirdiği "Minik Ellerden Gür Sesle Polisimin Yayındayım" projesi kapsamında, 1 ve 2. sınıfta eğitim gören 81 öğrenci, geçen yıl aralık ayı sonunda tüm illerdeki emniyet müdürlüklerine yeni yıl kartı göndermişti. Öğretmenleri gözetiminde PTT Yenişehir Merkez Müdürlüğüne giden öğrenciler, sıraya girip yılbaşı kartlarını görevlilere teslim etmişti.


İLGİLİ HABERLER

Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU
Çocuk mankenler &quot;Junio Defile&quot; için podyumda
YEREL

ÇOCUK MANKENLER "JUNİO DEFİLE" İÇİN PODYUMDA
Bursa'da lise öğrencilerine sıcak çorba
YEREL

BURSA'DA LİSE ÖĞRENCİLERİNE SICAK ÇORBA
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Bursa'da kültür sanat
YEREL

BURSA'DA KÜLTÜR SANAT
Uludağ'da kar yağışı ve sis
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI VE SİS

Belediyeden öğrencilere sıcak çorba
YEREL

BELEDİYEDEN ÖĞRENCİLERE SICAK ÇORBA
Karda aç kalan sokak hayvanlarına belediye şefkati
YEREL

KARDA AÇ KALAN SOKAK HAYVANLARINA BELEDİYE ŞEFKATİ
Camiler Büyükşehir ile yenileniyor
YEREL

CAMİLER BÜYÜKŞEHİR İLE YENİLENİYOR
Fizik dersindeki FETÖ propagandası kamerada
YEREL

FİZİK DERSİNDEKİ FETÖ PROPAGANDASI KAMERADA
Osmangazi'den çocuklara oyuncak
YEREL

OSMANGAZİ'DEN ÇOCUKLARA OYUNCAK
Miniklerin mutfağına kış geldi
YEREL

MİNİKLERİN MUTFAĞINA KIŞ GELDİ
PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerini deşifre ettikleri iddiası
YEREL

PKK'YA SIZAN EMNİYET VE MİT GÖREVLİLERİNİ DEŞİFRE ETTİKLERİ İDDİASI
Bursa'da telefonla dolandırıcılık
YEREL

BURSA'DA TELEFONLA DOLANDIRICILIK

BBDSO'dan &quot;Rus Romantikleri&quot; konseri
YEREL

BBDSO'DAN "RUS ROMANTİKLERİ" KONSERİ
Yoğunluktan adım atmakta zorlanılan postahanenin içinde kafe açılıyor
YEREL

YOĞUNLUKTAN ADIM ATMAKTA ZORLANILAN POSTAHANENİN İÇİNDE KAFE AÇILIYOR
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa'da kuvvetli lodos
YEREL

BURSA'DA KUVVETLİ LODOS
Voleybol: Kadınlar Challenge Kupası
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR CHALLENGE KUPASI
Bursa'da Evsizler Misafirhanesi açıldı
YEREL

BURSA'DA EVSİZLER MİSAFİRHANESİ AÇILDI
Kar lastikçilere yaradı
YEREL

KAR LASTİKÇİLERE YARADI
&quot;Yoğurdu üfleyerek yemek zorundayız&quot;
YEREL

"YOĞURDU ÜFLEYEREK YEMEK ZORUNDAYIZ"
'Ticari bina ve konut yapılamaz şerhi' kaldırıldı
YEREL

'TİCARİ BİNA VE KONUT YAPILAMAZ ŞERHİ' KALDIRILDI