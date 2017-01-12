Polisten yılbaşı tebriği gönderen öğrencilere teşekkür

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BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 28 Aralık'ta 81 ilin emniyet müdürlüklerine "Minik Ellerden Gür Sesle Polisimin Yayındayım" projesi kapsamında yeni yıl kartı gönderen Yenişehir ilçesindeki Süleymanpaşa İlkokulu 1 ve 2. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Yıldız, okul girişinde kendisini çiçeklerle karşılayan 81 öğrenciyi tek tek öptü.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Zekai Dündar, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamil'in de hazır bulunduğu ziyarette Yıldız, polisin gücünü vatandaştan aldığını belirterek "Proje kapsamında gönderdiğiniz tebrikler nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Minik kalplere ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Seyitoğlu da öğrencilerin çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Okulumuzun bu projesini ben de yürekten kutluyorum. Canla başla çalışan polislerimize giden bu mektuplar gerçekten çok önemli bir etki yarattı. İl emniyet müdürümüzün, okulumuzu şereflendirmesi de bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu vesileyle şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Selami Yıldız, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

- Proje

Yenişehir Süleymanpaşa İlkokulu'nun gerçekleştirdiği "Minik Ellerden Gür Sesle Polisimin Yayındayım" projesi kapsamında, 1 ve 2. sınıfta eğitim gören 81 öğrenci, geçen yıl aralık ayı sonunda tüm illerdeki emniyet müdürlüklerine yeni yıl kartı göndermişti. Öğretmenleri gözetiminde PTT Yenişehir Merkez Müdürlüğüne giden öğrenciler, sıraya girip yılbaşı kartlarını görevlilere teslim etmişti.



