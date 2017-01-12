Çalıntı araçtan uyuşturucu çıktı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak çalıntı otomobille kaçan 4 kişi yakalandı, araçta 39 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği 34 UM 7788 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin ikazına uymayarak kaçan otomobildekiler, kısa bir kovalamanın ardından Sırrın Mahallesi'nde yakalandı.
Çalıntı olduğu belirtilen araçta yapılan aramada, 39 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili Muhammed K, Serhat M, Kasım K. ve Ercan D. gözaltına alındı.