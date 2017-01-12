Filipinler'de çatışma: 1 ölü

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ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'in güneyinde askerlerin Ebu Seyyaf militanlarıyla girdiği çatışmada en az 1 asker öldü.

Batı Mindanao Kuvvetleri Sözcüsü Binbaşı Filemon Tan Jr, Sumisip köyünde Ebu Seyyaf lideri Furuji Indama liderliğindeki silahlı grupla çatışmaya giren askerlerden 1'inin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Tan, bölgede operasyonların devam ettiğini, hava kuvvetleri de dahil olmak üzere diğer askeri birimlerin alarma geçirildiğini belirterek çatışmada Ebu Seyyaf militanlarından da ölen ve yaralananlar olduğunu söyledi ancak sayı vermedi.

Filipinler'de, aralarında Ebu Seyyaf'ın da bulunduğu silahlı gruplar, terör örgütü DEAŞ'a bağlılıklarını bildirmişlerdi. Fakat yetkililer, söz konusu silahlı gruplarla Suriye ve Irak'takilerin doğrudan bir iş birliği içinde olduğuna dair herhangi bir bulgu olmadığını açıklamıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri terör faaliyetleri yürüten Ebu Seyyaf, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla ülkenin güney eyaletlerinde şiddete başvuruyor.